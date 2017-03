Miért döntjük inkább jobbra a fejünket csókolózás közben?

Csókolózni jó – ebben valószínűleg mindenki egyetért. Izgalmas, intim, megnyugtató, és még megannyi pozitív jelzővel lehet illetni. Nemigen szoktunk mélyebben elgondolkozni rajta, pedig több olyan tény is van a csókról, ami meglepő és érdekes lehet a számunkra.

Abban megegyezhetünk, hogy a csók általában egy intim, romantikus dolog, amit szívesen teszünk a párunkkal, szerelmünkkel. Ugyanakkor valószínűleg nem is sejtjük például azt, hogy milyen hatással lehet az egészségünkre. Jó hatással, persze! Íme néhány érdekes tény a csókról!

Erősíti az immunrendszert

Erről már korábban mi is írtunk: az érintkezés révén a szájüregben található baktériumok cserélődnek, de ettől nem kell tartani, sőt! Erősíti az immunrendszerünket.

Tesztoszteron jut a szervezetünkbe

A férfiak, amikor nyitott szájjal csókolózunk, tesztoszteront juttatnak a nők szervezetébe. A szakemberek szerint a férfiak tudat alatt törekszenek arra, hogy így juttassanak férfi nemi hormonokat a szervezetünkbe – ezért (is) részesítik előnyben a csók ezen formáját.

A szagok rossz csókot eredményezhetnek

Előfordult már, hogy valakivel nem szívesen csókolóztunk? Ennek oka lehetett az is, hogy nem tetszett a másik „szaga”. És most nem feltétlenül a rossz száj- vagy testszagra gondolunk: tudat alatt (is) szelektálunk, amikor valakit közelebb engedünk magunkhoz, vagy éppen távol tartjuk magunktól.

Csökkenti a stresszt

A csókolózás csökkenti a stresszt. Kutatók megállapították, hogy egy körülbelül 15 perces csók is csökkenti a szervezet kortizolszintjét, vagyis oldja a bennünk kialakult feszültséget.

Szépíti a bőrt

Mintegy 30 izom dolgozik csókolózás közben. Az izmok edzésének hatására pedig feszesebb, kisimultabb lesz az arcunk.

Megelégedettségérzést ad

Minél többet, minél hosszabban csókolózunk a párunkkal, annál jobban érezzük magunkat, annál elégedettebbekké válunk.

Inkább jobbra hajtjuk közben a fejünket

Tanulmányok kimutatták, hogy az emberek nagy többsége jobb oldalra dönti a fejét csókolózás közben. De vajon miért? Nos, ezt is megfejtették: az anyaméhben is általában jobb oldalra döntik a fejüket a babák!