Királyi etikett, mely még a királynőre nézve is kötelező

Érintés

Senki nem érintheti meg őket. Ezt a szabályt ugyan gyakran megszegik, leginkább azért, mert az emberek nincsenek tisztában vele, de ők amúgy is ritkán jutnak a király család tagjainak a közelébe.

Nem szavazhatnak

Ennek az a legfőbb oka, hogy szavazatuk könnyen befolyásolhatná a közvéleményt, s ezt semmiképp sem szeretnék. Ehelyett mindenkor igyekeznek elkerülni a botrányokat, s arra koncentrálnak, hogy az éppen hatalmon lévő politikai elittel működjenek együtt. Ebből adódik az is, hogy semmiféle politikai tisztséget nem vállalhatnak. Soha.

epa05688182 Prince William (R), The Duke of Cambridge with his wife Catherine (L), The Duchess of Cambridge and their Children Prince George (C-R) and Princess Charlotte (C-L), attend St Marks Church Englefield Christmas Day service at Sandringham, Britain, 25 December 2016. Due to illness, the Queen missed the service she usually attends at the church of St Mary Magdalene on her Sandringham estate in Norfolk. EPA/STR UK AND IRELAND OUT