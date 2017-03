Inspiráló szépségek, akiket hibáik tesznek tökéletessé

Ezek a lányok keresett modellek, szépek, tehetségesek, sikeresek, és megmutatják nekünk, hogy testi hibának tartott tulajdonságainkból is lehet előnyt kovácsolni – igen, még egy amputált lábból is.

Winnie Harlow

A 22 éves lány testét foltok borítják: különleges, gyógyíthatatlan bőrbetegségben szenved. Négyéves korában diagnosztizálták a vitiligót – Michael Jackson is ebben szenvedett –, a fehér foltoknál bőrében nincs elég melanin nevű festékanyag. Persze sokan gúnyolódtak Winnie kinézetén, tehénnek meg zebrának nevezték, emiatt pedig sokszor váltott iskolát, és a középiskolás éveiben öngyilkosságot is megkísérelt. Szerencsére ki tudott jönni a depressziójából, és öntudatos, bátor lány lett, akit most már nem lehet meggyőzni arról, hogy nincs helye a legszebbek között. Rendszeresen tölti fel képeit közösségi oldalára, és már két nagy divatcég is felfigyelt rá. A jövőben valószínűleg még gyakrabban láthatjuk majd a kifutón illetve a színpadon, ahol motivációs beszédeket tart.

Diandra Forrest

Diandra Forrest és bátyja is hófehér bőrű, pedig afrikai szülőkkel büszkélkedhetnek. Az albínó testvérpár nagy szerencséjére nem nézett szembe azzal az erőszakhullámmal, ami Afrika egyes részein az albínókat sújtja: elrabolják, bezárják, gyakran megcsonkítják és megölik őket. Diandráék szülei büszkék voltak gyermekeikre és a legnagyobb szeretetben nevelték fel őket. A gúnyolódásoktól azonban nem tudták megvédeni őket csak úgy, hogy otthoni tanítókat fogadtak, az iskolát pedig messziről elkerülték. Diandra éppen vásárolgatott, amikor egy profi fotós felfedezte, a többi pedig már történelem. Diandra szupermodell lett, egyik neves megbízást kapja a másik után, és egy kislánya is született – ő nem örökölte az albínó géneket.

Masha Tylena

Az ukrán származású, 180 centi magas lány a legnagyobbakkal dolgozik a divatszakmában, pedig hatalmas szemei miatt teljesen úgy néz ki, mintha nem is erről a bolygóról származna. Rajzfilmfiguraszerű arcának és hatalmas szemeinek azonban olyan karriert köszönhet, amelyben a Givenchy, az Yves Saint Laurent, Nina Ricci és a Miu Miu kifutója is szerepelt már.

Victoria Modesta

A lett lány úgy született, hogy egyik lába súlyosan sérült volt. Az orvosok a következő években mindent megtettek a végtagért és Victoria egészségéért, de tíz műtét után sem javult a helyzet. Victoria tinédzserként maga kérte, hogy akkor inkább amputálják a lábát. Bár ő is megharcolt a depresszióval, modellként a legnagyobb nyugalommal játszik fogyatékosságával, aminek köszönhetően olyan fényképek születnek róla, mint senki másról. Victoria a modellkedés mellett zenél is, videoklipjei – amikben nagyon jól táncol bionikus lábán – pedig olyan jók, hogy sokan Lady Gagához hasonlítják.

Khoudia Diop

Bőre olyan sötét, mint az étcsoki, még a színes bőrűek közül is kitűnik – bőrében nagyobb mennyiségben termelődik a melanin. Gyerekkora óta őt is sokan csúfolták, ám ő azért is megszerette magát, mára híres modell lett, „Sötétke” beceneve helyett pedig újat kapott: ő a melanin istennő. Khoudia azóta nemcsak fényképeken és kifutókon pózol, de másokat is arra tanít, hogy a különbözőség nem baj, és hogy ha elhatározzuk magunkat, bármire képesek lehetünk.

Carmen Dell’Orefice

Carmen Dell’Orefice 85 éves, ülhetne otthon növényeket locsolgatva, ám ő ismert és keresett modell. Ősz haja csak még gyönyörűbbé teszi, mosolyában sok évtized tudásának sejtelmessége lapul, egy igazi egyéniség. Nemcsak modellként, de színésznőként is jegyzik, ám azt kevesen tudják róla, hogy balerina édesanyja révén félig magyar származású. Csak azért nem lett ő is balerina, mert 12 éves korában ágynak döntötte a reumás láz. Cserébe 15 évesen már a Vogue címlapján láthattuk modellként – majdnem hetven évvel ezelőtt.