A vizelet egészségügyi tükörként működik

Testünk minden esetben jelzi, ha baj van, és ezeket a jeleket általában mi is észrevesszük, csak hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni őket, mivel nem tulajdonítunk nekik jelentőséget.

Nincs ez másképp a vizelettel sem, egészségügyi tükörként működik, melyből olvashatunk: ha megváltozik a szaga, mennyisége vagy a színe, az jelzés. A vesék által kiszűrt vizelet naponta 0,75 és 2 liter között ingadozik, a szervezet az ürítés és a visszatartás mennyiségét hormonok által szabályozza. A vizeletben is vannak baktériumok természetesen, melyek a szervezetbe visszajutva gondot okozhatnak, ezért is fontos, hogy alaposan öblítsük le a kezünket a WC használata után, még akkor is, ha csak a papírt, a lehúzót vagy a kilincset fogtuk meg. Fokozottan igaz ez a nyilvános illemhelyek látogatásakor.

Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

Nem véletlen, hogy az orvos gyakran küldi betegét vizeletvizsgálatra, hiszen rengeteg mindent meg lehet állapítani belőle. Egy egészséges szervezet által termelt vizeletben nincs genny, cukor vagy fehérje, ha mégis, akkor az arra utal, hogy felborult az egyensúly. De nem kell megijedni, lehet, hogy csak egy kisebb fertőzésről, vagy kialakuló magas vérnyomásról van szó, amit el kell kezdeni kezelni.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy bizonyos kor felett, vagy ha észrevesszük a változást színén, szagán, állagán, részt kell venni vizeletvizsgálaton: a pH értéke azt mutatja, van-e benne baktérium, a benne lévő fehérje utalhat gyulladásra, vesegyulladásra, májproblémára, de akár tumorra is. Ellenben a cukor a vizeletben cukorbetegséget jelezhet.