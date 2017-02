Segítség az immunrendszerünknek: a legjobb gyulladáscsökkentő ételek

Legtöbbünknek volt már gyulladás a szervezetében: egy megrándult, sajgó boka, piros pattanások, görcs – ezek mind az akut gyulladások közé tartoznak.

Valójában a gyulladás már egy védekező reakció az immunrendszer részéről, amivel megpróbálja a káros behatást meggyógyítani több-kevesebb sikerrel. Egészséges életmóddal, megfelelő étkezéssel sokat tehetünk azért, hogy hamarabb elmúljanak ezek a problémáink, de persze vannak esetek, amikor már orvoshoz kell fordulnunk. Legyünk optimisták és maradjunk a szerencsésebb helyzetnél: gyulladáscsökkentő ételek, amikből érdemes naponta fogyasztani!

Kurkuma

A kurkuma gyulladáscsökkentő hatása olyan erős, hogy egyes gyógyszerekkel is vetekszik. A benne található kurkumin az, ami ennyire hasznos, még a fájdalomcsillapításban is nagy haszna van. Nátha ellen is bevethetjük. Nagyon sokoldalú fűszer, csirkét is ízesíthetünk vele és édes, forró italt is készíthetünk belőle.

Fotó: Pixabay/CC0 Public Domain

Gyömbér

A benne található gingerol nevű antioxidáns kiváló gyulladáscsökkentő. Elég naponta 2 grammot fogyasztanunk belőle, hogy hosszú távon csökkenjen izomfájdalmunk, és a menstruáció okozta görcsök is csökkennek a hatására. Fogyasszuk teaként: egy ujjpercnyi darabot reszeljünk bele fél liter forró vízbe, forraljuk össze egy teáskanál mézzel és egy fél citrom levével. Fogyasszuk jó forrón!

Magnézium

Szigorúan véve ez nem egy étel, viszont a gyulladás elleni harcban javunkra válik minden étel, ami tartalmaz magnéziumot. A legtöbben ebből nem fogyasztjuk el az ajánlott napi mennyiséget – biztos, hogy ez a helyzet, ha gyakran görcsölnek be végtagjaink. Sokat tehetünk egészségünkért, ha tízóraira egy marék diákcsemegét vagy valamilyen olajosmagmixet ropogtanuk – a sós változatokat felejtsük el, maradjunk a natúr kiadásnál.