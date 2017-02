Tényleg olyan hatásos a reggeli edzés?

Egyesek könnyedén kipattannak az ágyból, másoknak legalább három szundigombnyomkodásra van szükségük, hogy valahogy kikászálódjanak. Előbbi csoport számára nem okoz gondot egy reggeli futás, jógázás, míg utóbbiak számára elképzelhetetlen, hogy másfél órával hamarabb keljenek a kötelezőnél.

Utóbbi csoport attól is retteg, hogy kiderül: a reggeli edzés sokkal hatásosabb, mint az esti, ezért érdemes lenne mindenkinek hajnalok hajnalán sportcipőt húznia, ha le szeretné dobni azt a fránya plusz pár kilót. Pedig állítólag jót tesz a korai mozgás, mert felpörgeti az anyagcserét, ha éhgyomorra csináljuk, jobban égeti a zsírt, fejben is felfrissít minket… És egyébként is, jön a tavasz, kezd világos lenni reggelente, miért olyan nehéz akkor rávenni magunkat a korai kelésre?

Fotó: Unsplash/ Matthew Kane

Van egy jó hírünk!

Nem szükséges reggel edzenünk ahhoz, hogy izmosak és karcsúak legyünk! Cirkadián ritmusunk befolyásolja, hogy mikor vagyunk éberebbek: reggel, ők a pacsirták, vagy este, ők a baglyok. Ez azonban befolyásolja izmaink állapotát is. Amikor szellemileg éberebbek vagyunk, általában izmaink is akkor foghatóak jobban munkára. Ezért a legjobbat akkor tehetjük testünkkel, ha akkor edzünk a nap során, amikor legjobban esik. Ha ez nekünk a hajnali futás, amikor még a város alszik, akkor tegyünk így, de ha inkább munka után, levezetésként sportolunk, akkor ez is tökéletesen megfelel.

Azért az éhgyomri edzéssel vigyázzunk: a hirtelen leeső vércukorszint okozhat ájulást, sérülést, ezért érdemes egy kevés szénhidrátot bevinnünk, különösen, ha kemény edzésre készülünk. Egy fél banán, egy házi készítésű müzliszelet elég lehet, utána viszont mindenképpen reggelizzünk fehérjedúsan!

Átállítható a bioritmus

Ha szeretnénk, módosíthatunk cirkadián ritmusunkon. Sok kitartás és munka kell hozzá, de ha megszokja szervezetünk, hogy reggel edzünk (vagy éppen este), akkor már előre készül rá, és egyre könnyebben fog menni. Úgyhogy összességében az a legjobb időpont az edzésre, amihez hosszú távon tudjuk tartani magunkat.