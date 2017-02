A legszebb férfiak Hollywoodból

Hollywood aranykorának férfiai olyan sármmal és karizmával rendelkeztek, ami még ma is leveszi a nőket a lábukról, generációktól függetlenül.

Amikor Amerikában elindult a filmgyártás, magával hozta a sztárkultuszt is. Azokat a színészeket, akik több filmben is kimagasló alakítást nyújtottak, imádta a közönség. A kor színésznőiről már volt szó, de ideje, hogy a férfiakról is ejtsünk néhány szót. Szerencsére szívdöglesztő pasikból sem volt hiány.

Humphrey Bogart

Ha valaki, akkor ő igazi ikonná vált. A legtöbb ember akkor is ismeri a nevét, ha egyetlen filmjét sem látta. Sokan minden idők legjobb színészének tartják a mai napig. Viharvert arc, tűnődő tekintet, valódi karakteres jellem. Nem meglepő, hogy a nők is odáig voltak érte – és ő is imádta a másik nemet. Élete során négyszer nősült, feleségei közül a leghíresebb volt Lauren Bacall, akivel egy forgatáson ismerkedtek meg és a munkakapcsolatból hamar szerelem bontakozott ki.

Humphrey Bogart (balról) és Gregory Peck (jobbról) – Fotó: Wikipedia/Közkincs, Pixabay/CCO Public Domain

Gregory Peck

A sármos színész 1942-től egészen 2000-ig aktívan dolgozott. A legemlékezetesebb pillanatait mégis a ’40-es, ’50-es éveknek köszönhetjük. A Római vakációban Audrey Hepburn oldalán alakított emlékezeteset, de játszott a Moby Dickben, A láthatatlan hálóban és A pisztolyhős című filmekben is. Férfias vonásai mögött mindig megbújt valami kisfiús báj. Két feleségtől összesen nyolc gyermeke született.

Frank Sinatra – Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

Frank Sinatra

Sinatra kiváló színész és énekes volt. Mindkét szerepben tündökölt, de a legtöbben egyedi hangja miatt ismerik. Jellegzetes arca volt, és gyermeki mosolya, a koránál mindig fiatalabbnak tűnt. A bársonyos hang és a vonzó mosoly vonzotta a nőket. Bogarthoz hasonlóan ő is négyszer nősült, kétszer jegyben járt. Az egyik menyasszony Bogart özvegye, Lauren Bacall volt.

James Dean

Az igazi rosszfiú, akit túl korán ragadott el a halál, pedig épphogy elindult a karrierje. Mindössze 24 éves volt, amikor egy balesetben életét vesztette. Elképesztően helyes fiú volt, nehéz lenne máshogy körülírni a külsejét. Ugyanakkor nem voltak botrányos nőügyei. Ennek az oka pedig rendkívül egyszerű, ugyanis Dean állítólag a férfiakat szerette. Van, aki szerint több szexuális és szerelmi viszonya is volt férfiakkal, mások szerint csak egyetlen, mély kapcsolata volt.

Clark Gable – Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

Clark Gable

Az Elfújta a szél női főszereplőjéről már részletesebben is írtunk. Gable Hollywood Casanovája volt, akinek már a mosolyából tudni lehetett, hogy rosszban sántikál. Számtalan kasszasiker köthető a nevéhez, de a legérdekesebb vele kapcsolatban, hogy hatszor is az oltár elé állt. Imádta a nőket és a házasságot is, bár a legmeglepőbb, hogy ennyi házasságból csupán három gyermek született.

Anthony Perkins (bal) és Audrey Hepburn (jobb) – Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

Anthony Perkins

A nők többsége csak ránéz egy róla készült képre, és eldobja a bugyiját. Olyan szép, mint egy festmény, és ezzel csak kevesen vitatkoznak. Híresebb filmjei voltak A 22-es csapdája, a Psycho és a Gyilkosság az Orient expresszen. Fiatalkorában ő is kísérletezett homoszexuális kapcsolatokkal, több férfit is hírbe hoztak vele. Perkins elutasította Brigitte Bardot és Jane Fonda közeledését is, és végül 1973-ban feleségül vette Berry Berensont, akitől két gyermeke is született.

James Dean (balról) és Paul Newman (jobbról) – Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

Paul Newman

Egy újabb szépfiú, aki sikert sikerre halmozott élete során. Tehetsége mellett kinézetével is felhívta magára a figyelmet. Nem meglepő, hogy nők milliói voltak szerelmesek Newmanbe. Kétszer nősült, és a két házasságából egy fia és öt lánya született. Newman sokat ivott és sokat vezetett ittas állapotban, erre a viselkedésére rá is ment az első házassága. Állítólag érzelmi szálak fűzték James Deanhez is, de ezt a mai napig senki sem tudta bizonyítani.

Marlon Brando

Nevét A Keresztapa című film tette halhatatlanná, de más szerepei is voltak, melyekben bizonyíthatta tehetségét. Házasságot háromszor is kötött, de mindegyik tiszavirág-életű volt és zátonyra futott. Mint minden sármos férfi esetében, az ő szexualitása is örökös téma volt Hollywoodban. Később egy életrajzi könyvében be is ismerte, hogy voltak homoszexuális kapcsolatai, de nem szégyellte egyiket sem.