Hat first lady, akik túlragyogták a férjüket

Nem lehet könnyű az ország első nőjének lenni és megfelelni minden elvárásnak. Vannak elnökfeleségek, akiket egy egész világ szeretett, mások soha nem tudták megkedveltetni magukat. Most hat olyan nőt mutatunk, akik ragyogásukkal még a férjüket is elhomályosították egy kicsit.

Jacqueline Kennedy

Jackie Kennedy – Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

Ő volt az a nő, aki John F. Kennedy feleségeként megmutatta a világnak, hogy Amerika nem a rossz ízlés országa. Stílusikon volt, nők példaképe és férfiak bálványa, aztán 1994-es halála után természetesen a bulvársajtó sokat csócsált prédája. Gyengéd volt, kedves, humoros, divattervezőket és filmeseket inspirált, egyik híres mondása: „Egy ruha legyen pont annyira szűk, hogy megmutassa, nő vagy, és pont annyira laza, hogy megmutassa, hölgy vagy.” Öt évvel férje halála után feleségül ment Arisztotélisz Onászisz görög hajómágnáshoz, 1975-ben ismét megözvegyült. Utolsó éveiben könyvszerkesztőként dolgozott.

Michelle Obama

Michelle Obama – Fotó: Wikipedia/Public Domain

Be sem kell mutatnunk, otthagyta a keze nyomát mindenen, már csak azért is, mert ő volt a világ első színes bőrű amerikai first ladyje. Kertészkedett a fehér házban, rapelt, táncolt, sokat nevetett, életet vitt a szürke politikai életbe. Divatosan és nőiesen öltözködött, nyilvános beszédei pedig legalább olyan lelkesítőek voltak, mint az elnökéi. Akivel 1992-es házasságkötésük óta nyíltan jó kapcsolatot ápol, nincsenek hírek félrelépésekről, csak családi boldogságról.

Grace Kelly

Grace Kelly – Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

Oscar-díjas amerikai színésznőként ismertük meg, aki 1956-ban kötött házasságot III. Rainer monacói uralkodó herceggel – ez volt az első olyan esküvő, amit Európában és Amerikában is közvetített a tévé. Az asszony félretette karrierjét, hogy férje mellett állhasson, de ezt igazán sohasem tudta kiheverni. Három gyermeket szült, élete pedig tragikusan korán ért véget, miután 1982-ben, 52 éves korában autóbalesetet szenvedett Monacóban.

Carla Bruni

Michelle Obama és Carla Bruni – Fotó: Wikipedia/Public Domain

Sikeres modell, énekesnő, költőnő, gyönyörű, intelligens, mégis inkább botrányairól ismerjük. Számos híres férfival volt kapcsolata, köztük Eric Claptonnal, Mick Jaggerrel, Kevin Costnerrel és Donald Trumppal is. Az 1967-es születésű asszony a francia köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy feleségeként is megtartotta olasz állampolgárságát, és nem adta fel karrierjét sem. Interjúiban bevallotta, hogy nem politikus alkat, és a monogámia sem az erőssége. Ennek ellenére 2008 óta kitart férje mellett.

Chantal Biya

Chantal Biya – Fotó: Wikipedia/Public Domain

Kamerun first ladyje, akit a Szívek Királynőjeként becéznek. Férje, Paul Biya évtizedek óta elnököl, ők ketten 1994 óta házasok. Miközben viszonylag visszavonulva élnek, és sokat időznek Svájcban, illetve három fiuk útját egyengetik, időnként olyan hatalmas költekezésbe csapnak, aminek csodájára jár a világ – 2009-ben például franciaországi szállodai szobájukért napi negyvenezer dollárt fizettek. Chantal eközben nemcsak jótékonykodásáról híresült el – számtalan alapítványban elnököl, sokat tesz a HIV visszaszorítása érdekében –, de extrém frizurái miatt is, amiknek külön neveket adtak a rajongók.

Letícia királyné

VI. Fülöp spanyol király feleségeként ő az első királyné, aki polgári származású: egy ápolónő és egy újságíró lánya. Apja nyomdokait követve ő is újságírónak tanult, nemcsak írt, de tévében is szerepelt, médiaszemélyiségként ismerte meg későbbi férjét is. Kalandos karriert futott be, a 2001. szeptember 11-i támadásról ő tudósította népét Washingtonból, de Irakot is megjárta 2003-ban. Fülöppel 2004-ben kötött házasságot, ehhez előzőleg egy éven át a királyi palotában lakott, hogy Zsófia királyné felkészítse őt a fontos szerepre. 2005-ben életet adott a jelenlegi trónörökösnek, Eleonóra asztúriai hercegnőnek, majd még egy lánynak, Zsófiának. A spanyolok imádják Letíciát, aki sokat utazik férje oldalán, és olyan alaposan odafigyel a divatra, hogy az elmúlt években igazi spanyol stílusikonná vált.