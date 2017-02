Párkapcsolati hibák, amikbe előbb-utóbb úgyis beleesünk

Nincs tökéletes párkapcsolat, hiszen mindegyiket mi alkotjuk, gyarló emberek. Előbb-utóbb hibázunk, megbántjuk a másikat, elhanyagoljuk őt, és ez teljesen természetes.

Ennek mértéke, és az, hogy mennyire igyekszünk kijavítani, megoldani a helyzetet, már nem mindegy! Ezért jobb, ha előre felkészülünk pár olyan bakira, ami esélyes, hogy elő fog fordulni életünkben, hogy minél több esetben kikerülhessük, és akkor is a legkisebbre csökkenthessük, ha megtörténik.

Fotó: Unsplash/ Vladimir Kudinoc

Elvárjuk a gondolatolvasást

Bár tudjuk, hogy párunk nem a Roxfortba járt iskolába, mégis előfordul, hogy elvárjuk tőle, olvasson gondolatainkban. Aztán ha ez nem sikerül neki, fel vagyunk háborodva, sőt, azzal gyanúsítjuk, hogy biztosan nem szeret minket eléggé! Ez öreg hiba, de előfordul, nők vagyunk. Legkönnyebben úgy kerülhetjük el, ha a dühödt kirohanás előtt egy pillanatig még magunkban tartjuk szavainkat, és végiggondoljuk, mennyi információ áll párunk rendelkezésére. Könnyen rájöhetünk, hogy kevés, hiszen nem osztottunk meg vele mindent – ebben az esetben inkább magyarázzuk el a helyzetet pontosabban, ahelyett hogy leteremtenénk.

Rajta vezetjük le a feszültséget

Rossz napunk volt, beázott a cipőnk, undok volt velünk a főnökünk – és mi hazavisszük a feszültséget. Mi több, párunktól elég egy rossz(nak vélt) pillantás, elvétett szó, és robbanunk. Rajta csattan az ostor, holott nem is ő valódi idegességünk forrása. Ez gyakran összefügg az előző pontban említett gondolatolvasással, és kivédeni is hasonlóan tudjuk. Mielőtt hazaérünk, gondoljuk végig, milyen állapotban vagyunk, és ha tapasztalunk némi feszültséget, figyeljünk rá különösen, hogy az ostor ne családunkon csattanjon. Emellett az is segít, ha hazaérve beszámolunk kedvesünknek a helyzetről, így lehetősége van erre felkészülni, akár különös kedvességgel is.

Elfelejtünk érdeklődni

Egy idő után megszokjuk, hogy párunk mellettünk van. Úgy érezzük, megismertük, mindent tudunk róla, minket már nem tud meglepni. Egy ideig ez a biztonság megnyugtat minket, egy idő után pedig untathat – pedig óriási tévedésben élünk! Egy ember folyamatosan változó lény, ezért sosem fejezhetjük be a másik megismerését, mindig lesznek új dolgok, amiket felfedezhetünk benne. Amellett, hogy hazaérve megkérdezzük, mi újság a munkahelyen, időről időre kérdezzük meg őszinte kíváncsisággal, hogy hogy érzi magát, mik az álmai, mit vár, milyen gondolatok foglalkoztatják mostanában. Emellett a közös programok is kiváló terepet nyújtanak arra, hogy egymás új oldalait ismerhessük meg. Szabadulószoba, biciklizés a városban, planetárium… Számtalan lehetőség vár ránk!