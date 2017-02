„Sokáig éltem megalkuvásban a testsúlyommal” – interjú egy bátor nővel

Duci Dívány – Dia fogyi naplója címmel bárki követheti, hogyan halad Kovács Klaudia az általa választott úton. Az ő története több mint egy egyszerű fogyókúra.

Kovács Klaudia a közelmúltban úgy döntött, hogy életmódváltásba kezd. Ahogy mások, ő is sokszor gondolkozott már a változáson, de sosem tett érte semmit. Majd erőt gyűjtött, és megtette az első lépést, azóta pedig szépen halad az saját sárga köves útján.

„Számos próbálkozásom volt, tucatnyi sztárdiétát kipróbáltam én is, ahogyan sokan mások. Lényegében minden erőfeszítésem kudarcra volt ítélve, mert valós, motivációs energiafelhő sosem vett körbe. Akargattam, csinálgattam, de igazán soha nem fogalmaztam meg magamnak azt, miért lenne fontos számomra a fogyás – meséli Dia. – 2016. november 26-án egy tehetségkutató műsor élő felvételén vehettem részt nézőként. A színpadon szereplő leendő sztáralkatokat nézve összeszorult a szívem. Látva az erejüket, bátorságukat és akaratukat, miszerint képesek kiállni több millió néző elé az álmaikat követve, azt gondoltam, hogy a túlsúlyom miatt én soha nem lehetek saját életem mesebeli színpadán a főhősnő. Ez a novemberi este volt az új életem 0. napja. Ma már tudom, hogy a kövérség betegség, és a túlsúlyos evészavarain túl sokkal komolyabb és mélyebb egészségügyi okok állnak a háttérben, mint maga az ételfüggőség. Visszagondolva mindig is felemésztett az, hogy úgy éreztem, elveszem saját magamtól az értékes időt, és az evést választom a boldogság helyett. Elhatároztam, hogy 180 fokos fordulatot teszek, és kihúzom magam a ducikómából.”

Az első lépésekhez tudatosságra volt szükség

Sokan eljátszunk a gondolattal, milyen lenne az a bizonyos 180 fokos fordulat, de a legtöbb esetben ez mind csak a gondolati síkon marad meg. Dia is ebbe a csoportba tartozott nagyon sokáig. „Az elmúlt éveimet leginkább úgy tudnám leírni, hogy egy cukormázas, rózsaszín habcsókos álomvilágban éltem, amiben pontosan tudtam, mit kellene tennem, ám ezeket az elhatározásokat is habzsolás közben fogalmaztam meg. Tisztában voltam a túlsúllyal, de csak ábrándoztam a változtatásról. Értettem, hogy az irány rossz, ám halogattam a döntést. Éveken át nem érkezett el a ‘majd hétfő’. A fogyókúra, amely az életmódváltás egy szelete, nem csupán étkezési és sportolási módszereken alapuló folyamat. Sokkal inkább egy érzelmi síkon futó maraton, amiben emberfeletti tűrőképességgel, kitartással, akaraterővel és tudatossággal kell olyan távot megtenni, amire korábban sosem lettél volna képes. Csak akkor tudod végigcsinálni, ha kész vagy rá. Az életmódváltás számomra egy küldetés, annak minden lelki vívódását, érzelmi hullámvasúton történő zakatolását és sikerét, avagy sikertelenségét akkor tudom megélni igazán, ha azt szavakba önthetem, kiírhatom magamból.” Így amikor megszületett az elhatározás, akkor az is evidens volt, hogy írott formában dokumentálja a történéseket. „Úgy gondolom, ez a harc most egy olyan küzdelem lesz, ahol pontosan tudom a taktikai lépéseket a sakktáblámon, mert végre kerek egész, rám szabott módszerrel indultam neki. A történetemet a nyilvánosság elé tártam. Ezzel egy rizikós lépést tettem, mert tudatában vagyok annak, hogy mind pozitív, mind negatív visszajelzéseket is kaphatok duci nőként. Félelmekkel teli döntés volt az, hogy a gondolataimat, érzéseimet a világ elé tárjam. Nem csupán változni szeretnék, hanem változtatni mások életében is. Az elhatározásomkor tervbe vettem a blog megírását, és akkor nyomtam rá az enterre, amikor azt éreztem, hogy képes vagyok utat mutatni saját magamnak, illetve másoknak is ezen a törékeny úton.”

Nem csak a levegőbe beszél

„Orvosról orvosra jártam 2016. második felében, hogy megoldást találjak a hízás megállítására. Amikor az ember azt kapja, amit elvár, akkor különösebb érzelmi függőség nem alakul ki a szívében egy orvosa iránt. Viszont amikor az elvártnál sokkal többet visz haza, nagyobb odafigyelést és ‘élményt’ szerez, akkor rajongóvá válik. Így éreztem akkor, amikor a megfelelő orvosra leltem év elején. Ez volt az utolsó löket, ami elindított a klaviatúrámon. Szerettem volna nyomot hagyni magam után, és olyan közösségben véghezvinni a kitűzött célomat, amiben kölcsönösen adhatok és kaphatok is támogatást, vigaszt, lelkesítést, bátorítást, visszajelzést. A blog küldetése az inzulinrezisztenciára, illetve a tejfehérje-allergiára és gluténérzékenységre alapozva indult. Esetemben ez a hármas kombináció nehezíti a súlyvesztést. Az elmúlt években rejtett probléma volt az ételintolerancia, ezért észrevétlenül rombolt és gátolt egyszerre azon élelmiszerek fogyasztása, amelyek ma már tiltólistán szerepelnek. Az evészavar miatt ráadásul mértéktelen mennyiségben vettem magamhoz azokat az ételeket, amik nemhogy nem segítettek, de korlátoztak is a kilók leadásában.”

Dia évek óta figyelte a külföldi fogyirealityket, és mindig is arra vágyott, hogy az ő sztorija is sikertörténet legyen. Az elhatározásban az is segítette, hogy meg tudott fogalmazni egy konkrét célt. „128 kiló vagyok, és a célom az, hogy év végére 8-assal kezdődjön a súlyom, újra.”

A Duci Díványon mindenkinek jut hely

„A bloggal pontosan azt akartam kifejezni, hogy senki nincs egyedül ebben a küzdelemben. Amikor elindult, azt gondoltam, lesz 50-100 követőm. Az első 2 napban rácáfoltam. Majd ezerre nőtt az olvasók száma. Három hét alatt ez 3500-ra terebélyesedett. Nehezen tudtam követni az oldalon folyó aktivitásokat, olyan gyors iramban szaporodott a fogyni és gyógyulni vágyó nők és férfiak tábora. Rájöttem, hogy rengeteg hozzám hasonló ember küzd ugyanilyen problémákkal. Számtalan ételintolerancia létezik, amivel meg kell küzdeni sok családanyának, gyermeknek, apának, akik vágynak egy követendő példára, akiből erőt meríthetnek. Szeretnék az az erődítmény lenni, ahonnan mindenki megfelelő impulzust kap a változni akaráshoz. Fejben dől el és a másoktól kapott támaszon múlik az akarat gyógyító ereje. A blogon nem csak fogyni vágyók olvasgatnak, komoly hormonális betegségekkel és intoleranciákkal küzdő sorstársaim keresnek végleges megoldást. Ezért tartom fontosnak, hogy megtanuljam a mindenmentes konyha alapjait, és receptjeimmel segíthessek. Kaptam már én is ebédötletet. Ez az, amire vágytam. Tulajdonképpen egy láthatatlan szerződést kötöttem az olvasóimmal, hogy egymásból merítünk ihletet, erőt, kitartást, és így lelünk új, egészséges életre. A Duci Díványomon mindenkinek szorítok helyet, aki készen áll változtatni az életén.”