A vonzás törvénye, avagy gondolataink ereje

Nemhiába él mind a mai napig az ősi babona, hogy amitől félünk, nem mondjuk ki! Dédanyáink is tudták már, hogy a kimondott szónak, a gondolatnak teremtő ereje van, ezért óvatosan kell bánni velük.

Volt már, hogy eszünkbe jutott valaki, és azonnal megcsörrent a telefonunk: ő hívott? Ilyenkor valami különleges kapcsolat alakul ki köztünk egy másodpercre. Amikor egymás eszébe jutunk, magunkhoz vonzzuk a másikat. Gondolataink is így működnek, ha sokat rágódunk valamin, félünk tőle, kizárólag akörül jár az eszünk, az előbb-utóbb megtörténik. De nemcsak a negatív dolgokat, hanem a pozitív történéseket is be tudjuk vonzani, de előtte el kell engednünk félelmeinket, és főleg ki kell zárni ártó gondolatainkat.

Fotó: Unsplash/ Allef Vinicius

Az univerzum segít

Gyakran megesik, hogy döntésképtelenek vagyunk egy konkrét helyzetben, s nem tudjuk, menjünk-e, vagy maradjunk, jobbra vagy balra lépjünk-e. Lehet, hogy ilyenkor az a megoldás, hogy nem mi hozzuk meg a döntést, hanem rábízzuk magunkat az univerzumra, megvárjuk az ő útmutatását. Fogalmazzuk meg pontosan a kérdést lefekvés előtt, mondjuk ki hangosan, s térjünk nyugovóra. Ha elég figyelmesek és nyitottak vagyunk, éjjel megkaphatjuk a választ a kérdéseinkre. Fontos, hogy higgyünk ebben a kérdés-válasz elméletben, ha egy apró kis kétely van bennünk, nem fog működni. A tudatalatti negatív üzenetei blokkolni tudják az energiákat.Ha pedig nagyon vágyunk valamire, de azt nem kaptuk eddig még meg, kérjük tiszta szívvel, s ha készen állunk rá, megadatik.