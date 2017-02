Meddig tart még a hideg idő? Tanácsok kitartáshoz, túléléshez

Már nagyon várjuk a tavaszt, a szürke hétköznapok a szervezetünkre is rányomhatják a bélyegüket. De ne adjuk fel, tartsunk ki, és fitten és frissen érhet bennünket a jobb idő!

Azzal kezdődött, hogy a medve kijött a barlangjából, és nem látta meg az árnyékát. Aztán a meteorológusok is azt ígérték, hogy enyhül az idő, egyre melegszik, és egyre több napsütés lesz, ezen a héten különösen. És még a telefonunk is megerősítette mindezt csupa napocskával és plusz 6, meg plusz 8 fokkal. Az ablakon kinézve azonban minden szürke és a hőmérséklet is nulla fok körül mozog. Pedig már úúúgy várjuk a tavaszt!

Fotó: Unsplash/Xochi Romero

7 tipp a kitartáshoz

Ez az a célegyenes, amikor nem szabad feladni. Amikor ki kell tartani, még egy utolsót belehúzni, odafigyelni és nem feladni – az egészségünk érdekében is. Éppen ezért összegyűjtöttünk néhány olyan dolgot, amik hozzásegítenek, hogy fittek és frissek legyünk / maradjunk, és jó közérzettel várjuk a (hamarosan beköszönő) tavaszt.