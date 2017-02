4 szuperegészséges étel, amikkel inkább óvatosan bánjunk!

Ha odafigyelünk egészségünkre, biztosan nem újdonság nekünk a „superfood” fogalom: ezek olyan ételek, amik valami miatt nagyon jót tesznek nekünk, ezért a fitneszguruk erősen ajánlják fogyasztásukat. De vigyázat: súlyos problémákat is okozhatnak, ha mértéktelenül fogyasztjuk őket!

Nézzük, mik azok az ételek, amiket jobb, ha nem eszünk két marékkal!

Avokádó

Sajnos túl szépnek tűnt: egy étel, ami egészséges ÉS finom. Már az is siker, ha kifogunk egy szép, érett példányt, így általában az esti salátánkra rákockázzuk az egész gyümölcsöt. Vagy guacamolét készítünk belőle, és észrevétlenül elcsipegetjük egy kis tortilla chipsszel, zöldséggel. És nem is sejtjük, hogy ez a krémes, finom étel nem olyan egészséges, mint ahogy tudtuk! Egy egész avokádó ugyanis 250 kalóriát tartalmaz, és rengeteg zsírt! Nem éppen az a diétabarát vacsora…

Chiamag

A chiamag forgalmazási szabályai épp most változtak meg, és ennek oka van: ugyanis ha nagy mennyiségben fogyasztjuk (azaz több mint 15 grammnyit), akkor súlyos emésztőrendszeri gondokat tud okozni magas rosttartalma miatt. Székrekedést, hasmenést. Egyéb dolgokat, amiket nem is akarunk részletezni. Szóval inkább hagyjuk a színtiszta chiapudingot, és keverjük zabpehellyel, tegyünk csak egy teáskanálnyit turmixunkba. Higgyük el, elég belőle ennyi is.

Lazac

A lazac az ünnepi vacsoránk, ezzel kényeztetjük magunkat, ha úgy gondoljuk, megérdemlünk valami finomat és egészségeset, hiszen ára miatt nálunk finoman szólva sem az a spórolós, hétköznapi étel. Ezt az egészséges részét viszont érdemes újragondolni, mert a rengeteg omega-3 zsírsav mellett tartalmaz valamit, ami kevésbé tesz jót nekünk: higanyt. Ugyanez igaz sok más tengeri halra is, például a tonhalra is, így vigyázzunk ezekkel.

Grapefruit

Azt már tudjuk, hogy sok gyümölcs tele van cukorral, és az egekbe löki vércukorszintünket, így ezeket sem ehetjük mértéktelenül. De pont a grapefruit a jófiúk közé tartozott alacsony fruktóztartalmával! Rossz hír, hogy viszont nem jön ki jól rengeteg gyógyszerrel, ugyanis megakadályozza azok lebomlását, így felgyűlhetnek a szervezetben egészen a mérgező szintig. Ha rendszeresen szedünk valamilyen gyógyszert, kérjük ki orvosunk véleményét arról, biztonságos-e a grapefruitfogyasztás számunkra!

Táplálkozásunk két alappillére legyen a mértékletesség és a változatosság. Igyekezzünk tehát minél többféle ételt enni, variálni az elfogyasztott húsok típusát és elkészítési módját, a köreteket és a zöldségeket, gyümölcsöket is, amiket fogyasztunk.