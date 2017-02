A több száz éves füvesember elmondta a titkot

A kérdés, ami az egész emberiséget foglalkoztatja. De tényleg szeretnénk sokáig élni? Vagy ha adódna a lehetőség, inkább nemet mondanánk? És mit tehetünk az ügy érdekében?

Li Ching-Yuen kínai gyógynövényszakértő, aki 1933. május 6-án halt meg. Vele kapcsolatban a legnagyobb érdekesség az, hogy nem tudni, pontosan mikor is született. Egyesek szerint 1677-ben, a többség szerint pedig 1736-ban. Állítólag ő a leghosszabb életű ember. A valódi születési dátumára sosem derült fény és az élete mai napig mítosznak számít. Ha a feltételezések igazak, akkor megélt két évszázadot. Ezt talán emberi ésszel föl sem tudjuk fogni. Milyen lehet megélni ennyi változást? Élete során számtalan tanító gondolatot osztott meg a világgal, melyek közül sok a nyugodt és kiegyensúlyozott élettel hozható összefüggésbe. Hitt a gondolatok teremtő erejében: úgy tartotta, hogy minden negatív gondolattól el kell határolódnunk és csak a pozitív dolgokra koncentrálni. Tulajdonképpen a pszichoszomatikus betegségeket definiálta a saját korát meghaladva. Életével és munkásságával elgondolkodtatta a későbbi generációkat is. A szakemberek hosszas vizsgálódások után listába szedték, mely jellemvonások és tulajdonságok milyen betegségekhez vezethetnek. Ezek alapján ha változtatunk a hozzáállásunkon, elkerülhetünk bizonyos betegségeket.

Fotó: Wikipedia/Közkincs

A féltékenység

Beismerjük vagy sem, mindannyian jól ismerjük ezt az érzést. A féltékenység azonban nemcsak a kapcsolatunkat, de az egészségünket is tönkreteheti. Komoly lelki problémákhoz vezethet, depresszióssá válhatunk és megtapasztalhatjuk a szorongást. Emellett fizikailag is rossz hatással van ránk, legyengülhet az immunrendszerünk, sőt, a rák egyik okozója is lehet. B. C. Forbes azt állította, hogy a féltékenység az elme rákja, ezzel utalva arra, hogy az állandó bizonytalanság, melyet ennek az érzésnek a jelenléte okoz, komoly hatással van a fizikai egészségünkre is.

A bosszúvágy

Vannak olyan emberek, akik nem képesek beletörődni bizonyos dolgokba és hajtja őket a bosszúvágy. Brit pszichológusok egy csoportja arra jött rá, hogy ez az érzés kiváltó oka lehet torokbetegségeknek és az álmatlanságnak. Ha kissé elvont magyarázatot keresünk, akkor ez a fajta érzés olyan problémákat jelöl, melyek a „torkunkon akadnak”, melyeket „nem tudunk lenyelni”. Vagy olyan problémáról van szó, amiről nem tudunk beszélni. A torok a kifejezés központja és a bosszúvágy akadályozza a gördülékeny kommunikációt.

A hazugság

Mindannyian tudjuk, hogy hazudni bűn, mégis csináljuk. Hazudunk, hogy megfeleljünk másoknak és magunknak. De a hazugságokból csak egy kártyavár épül, mely könnyedén összedőlhet. Az ezzel járó stressz a különböző függőségekig vezethet, elsősorban alkoholizmushoz.

Fotó: iStock.com/merc67

Az agresszivitás

Könnyedén eltávolodhatunk a szeretteinktől, ha agresszívan viselkedünk adott helyzetekben. Ez a fajta jellemvonás elsősorban gyomorpanaszokat okozhat. A Healthline online magazin weboldalán is megjelent több tanulmány, mely összefüggésbe hozza az agresszív viselkedést a gyomor betegségeinek kialakulásával. A kiszámíthatatlan viselkedés kezdetben csak egyszerű fájdalmakat okoz, majd kialakulhat a gyomorfekély és a reflux is.

Li Ching-Yuen ezeken kívül még összefüggést vélt felfedezni más viselkedési formák és betegségek között is. Szerinte a fásultság cukorbetegséghez vezethet, a zárkózottság skizofréniához, a kegyetlenség pedig asztmához. A lényeg, hogy meg kell szabadulnunk a rossz jellemvonásoktól, hiszen ezáltal az egészségünket is megvédhetjük.