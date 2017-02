5 tünet, ami előre jelezheti a szívrohamot

Évente körülbelül 20-25 ezer magyar ember kap szívrohamot, és bár a túlélési arány sokat javult az elmúlt években, még mindig könnyen halálos kimenetelű lehet. Ráadásul utána romlik a beteg életminősége, és megnő a szívproblémából adódó elhalálozás rizikója is, tehát nem érdemes félvállról venni a szívinfarktust.

A szívinfarktus oka, hogy a szív nem jut elég oxigénhez, ezért nem képes ellátni feladatát. Ez általában azért történik, mert a szívizom sejtjeit friss, oxigéndús vérrel ellátó erek, a koszorúerek elzáródnak, leggyakrabban egy véralvadékdarab miatt ott, ahol már egyébként is károsodtak az évek során a helytelen életmódnak köszönhetően. A szívizom keringési zavara sejtkárosodást okoz, szívritmuszavart, azaz aritmiát eredményez, és ha nem áll helyre a keringés, akkor a szívizom egy része el is hal.

Fotó: Unsplash/ Volkan Olmez

Kutatók szerint azonban testünk jelez: körülbelül egy hónappal a szívroham előtt már vannak tünetei annak, hogy nagy baj közeleg. Ezek a következők:

Ólmos fáradtság, levertség. Szapora lélegzetvétel megterhelő mozgás nélkül is. Emésztési problémák – még akkor is, ha nem eszünk túl zsíros, nehéz ételeket. Alvászavar: ha gyakran felébredünk éjszaka. Végtagjainkat meglepően könnyűnek vagy nehéznek, esetleg nyugtalannak érezzük.

Ezek mind arra utalhatnak, hogy szervezetünk oxigénellátása nem megfelelő. Ennek hátterében már ott lehet egy koszorúér, ami közel van az elzáródáshoz a lerakódások miatt, így ha ezen tünetek közül többet is észlelünk magunkon, forduljunk orvoshoz.

A legjobb, amit tehetünk szívünkért, hogy még jóval e tünetek kialakulása előtt kiküszöböljük a szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorait, amik a következők:

dohányzás;

magas vérnyomás;

magas zsír- és koleszterinszint;

mozgásszegény életmód;

elhízás;

cukorbetegség;

stressz;

alkohol;

genetikai hajlam, azaz ha a családban fordult elő szívinfarktus.

A genetikai hajlam felett persze nincs befolyásunk, de a többi tényező mind olyan, ami rajtunk múlik. A dohányzást hagyjuk el, az alkoholivást is, vagy legalább csökkentsük minimálisra. Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás, valamint a rendszeres testmozgás legyen számunkra kötelező napi rutin – ezzel rögtön az olyan, egyéb szempontokból is veszélyes krónikus betegségeket is megelőzhetjük, mint az elhízás, stroke és a cukorbetegség.