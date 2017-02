5 + 1 hiba, amit a hálószobában elkövethetünk

A megszokottság és a kialakult rutin rányomja a bélyegét a hétköznapokra, megszokjuk, hogy a rendszeresen elvégzendő dolgokat szinte minden alkalommal ugyanúgy csináljuk. Pedig a hálószoba is olyan része a lakásnak, ahol fontos a rend és a tisztaság, hiszen legalább napi 6-8 órát ott töltünk.

Éppen ezért érdemes odafigyelni a takarítás közben, mert több rejtett veszélynek lehetünk kitéve a hálószobában, mint gondolnánk. Összegyűjtöttük 7 olyan hibát, amit a legtöbben elkövetünk, illetve elfelejtünk és kihagyunk, amikor a hálószoba rendbe tételén van a sor. Íme!

1. Porcicák az ágy alatt

A porszívózás után nem mosunk fel. Kivétel ezalól, akinek padlószőnyege van. Ha nem mosunk fel, pici porszemek, porcicák maradhatnak az ágy alatt, illetve bárhol a szobában. Allergiát okozhatnak.

2. Koszos ágynemű

Az ágynemű az egyik olyan dolog a lakásban, amelyiket a legritkábban mossuk ki. Valahogy olyan könnyű megfeledkezni róla. Pedig minden este érintkezik a bőrünkkel, ezért érdemes lenne sűrűbben bedobni azokat a mosógépbe.

3. Érintetlen fejtámla

Ha olyan ágyunk van, amelyikhez nagyobb fejtámla is tartozik, akkor ez a bekezdés is nekünk szól. A fejtámlát ugyanis valami okból ritkán töröljük le, pedig az is porosodik, mi meg ott fekszünk alatta mindennap…

4. Párnahuzat

Azt már említettük, hogy általában ritkán mossuk ki az ágyneműt, ezek közül is a párnahuzat az egyik legfontosabb. Merthogy erre az arcunkat tesszük. És ha koszos, könnyen irritálhatja az arcbőrünket, esetleg pattanások is kialakulhatnak miatta. Zsírosodik a hajunktól, beleragad a por…

5. Vegyszerek használata

Amikor a hálószobánkat takarítjuk, törekedjünk arra, hogy olyan tisztítószereket használjunk, amik természetesek, amik nem okozhatnak allergiát, és semmilyen káros hatással nem lehetnek ránk, illetve a szaguk sem irritálja az orrunkat.

+1. Penésztanya

Végül a penész, amiről mindenki azt gondolja, hogy nála soha nem alakulhat ki, aztán egyszer csak mégis. Amint meglátjuk, irtsuk ki, fertőtlenítsünk, ne hagyjuk, hogy elburjánzzon, mert komoly egészségkárosító hatása lehet a legkisebb penészfoltnak is.