Egészség

Vitaminok férfiaknak: mert mindannyiunk érdeke, hogy jól érezzék magukat

Ha egy férfi beteg, akkor az egész világ beteg – túlzásnak tűnik, de tudjuk, és ők is tudják, hogy nem az. Mert mindannyian átélhettük már egy férfi mellett, hogy milyen az, ha a férfi megfázott, köhög, tüsszög, esetleg még lázas is: olyankor semmi nem jó, olyankor minden azért történik a világban, hogy a férfinak még rosszabb legyen a hangulata és az állapota. És persze az életmódtól függően is számos vitamin és ásványi anyag van, amire szükségük lehet, például ha rendszeresen sportolnak.