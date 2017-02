A szemszínünk elárulja a személyiségünket

Mindannyian ismerjük azt a kifejezést, mely szerint „a szem a lélek tükre”. Állítólag a szemünk színe nemcsak az érzelmeinkről, motivációnkról árulkodhat, hanem a személyiségünkről is.

A svéd Örebro Egyetem kutatói vizsgálatokat végeztek, melyekből kiderült, hogy a szemszínünk kialakításáért azok a gének felelnek, amelyek a frontális lebenyünkért is. 428 embert vizsgáltak, és kiderült, hogy az azonos szemszínnel rendelkező emberek nagyon sok tulajdonságban hasonlítanak, tehát a szemünk színe elárulja, milyen emberek vagyunk.

Fotó: iStock.com/triocean

Ha a szemünk sötétbarna…

Ez esetben született vezető típusok vagyunk. Még ha ezt nem is hisszük el magunkról, vagy nem jellemeznénk így magunkat, a körülöttünk élők mégis ilyennek látnak minket. A sötét szemszínű embereket titokzatosnak tartja a környezetük, ugyanakkor mégis bizalomgerjesztőnek. Kifejezetten jók az olyan sportokban, ahol remek célzóérzékre és pontos ütésekre van szükség. Ez alapján akár vizsgálódhatunk is, hogy a tenisz vagy a baseball nagyjai milyen szemszínnel rendelkeznek. Ha valakinek sötétbarna a szeme, akkor a legfontosabb, hogy önvizsgálatot tartson, és megtalálja azt, hogy mi a valódi erőssége, és milyen irányba mozduljon el. A sikerhez már csak annyi hiányzik, hogy az illető is elhiggye, hogy bármire képes, ne csak a környezetében élők.

Fotó: iStock.com/kwasny221

Az a szép, akinek a szeme kék?

A kék szemű emberek nemcsak fizikailag erősek, de a belső kitartásuk és erejük is irigylésre méltó. Az az ember, akinek ilyen színű a szeme, gyakran félszeg és visszahúzódó. Állítólag a kék szemű gyerekek sokkal óvatosabbak, és kevésbé nyitottak társaik felé. Ugyanakkor a környezetük gyakran rossz véleményt formál róluk, gyakran bélyegzik őket egoistának, és az emberek hamarabb véleményt alkotnak róluk, mint hogy megismernék őket. A Pittsburghi Egyetem kutatói szerint a kék szemű nők jobban bírják a szülési fájdalmakat, és a szülés utáni depresszió is kisebb eséllyel jelentkezik náluk.

Mit rejt a szürke szem?

A szürke szem rendkívül ritka, sőt. Ez tulajdonképpen csak egy variációja a kék szemnek. Ha valakinek a szeme sötétszürke, akkor az illető vagy nagyon kiegyensúlyozott, vagy a végletek embere. Ez utóbbit úgy képzelhetjük el, mint egy Dr. Jekyll–Mr. Hyde effektust. Egy szürke szemű ember mindig azt nyújtja a másiknak, amire épp szüksége van. Ha egy barát csak jó hallgatóságra vágyik, akkor így tesz, de ha másnak egy beszédes emberre van szüksége, akkor be nem áll a szája. Igazi kaméleon, de csak jó értelemben. A világosabb szürke más személyiséget rejt. Ezeknek az embereknek keményebben kell dolgozniuk, hogy bizonyíthassanak.

Fotó: iStock.com/boggy22

A misztikus zöld szem

Az emberek többsége szerint a zöld szemű emberek csábítóak, szexisek és titokzatosak. Ezek az emberek kiszámíthatatlanok, de csak lassan születik meg bennük a harag érzete. Az ötleteik eredetiek és kreatívak, ráadásul jól teljesítenek nyomás alatt. A misztikusságra és a szexiségre tudatosan vagy tudat alatt rájátszanak, ezzel pedig növelik az őket körülvevő misztikumot. Tisztában vannak az érzelmeikkel, de nem szívesen adnak azoknak hangot. A nagy veszekedések helyett inkább a mély beszélgetéseket részesítik előnyben, ahol egy-egy jól célzott mondattal egyértelműen jelzik a másik fél felé érzelmeiket.