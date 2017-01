3 hiba, amibe a túl barátságos emberek beleesnek

Ismerünk olyan embert, aki mindig sugárzik a jókedvtől? Akivel azonnal összebarátkozunk, annyira kedves? Akinek mindig van pár jó szava hozzánk?

Tény, hogy az ilyen emberek társasága egy ideig nagyon kellemes, hiszen mosolyt csalnak a mi arcunkra is. Azonban a túl barátságos viselkedéssel is lehet hibákba esni, ami megakadályozza azt, hogy valóban mély, intim barátságokat építsünk fel.

Fotó: Unsplash/ Katie Treadway

Mindenben egyetértenek

A túl barátságos emberek túlzásba viszik az egyetértést is. Bármit mondunk, az szerintük is úgy van, sosem szállnak vitába véleményükkel – és ez eleinte nagyon szimpatikus. Azt hihetnénk, lelki társunkra akadtunk, amíg egyszer ki nem szúrjuk, hogy mindig mindenkivel ugyanígy viselkednek. Ekkor a rengeteg egyetértés visszássá és őszintétlenné válhat. Lehet, hogy csak megfelelési kényszer áll a hátterében?

Mindent megdicsérnek

Ha az új frizuránkat észreveszik, annak nagyon örülünk. De ha a túl barátságos ember imádja az esernyőnket, a bögrénket, de még a játszós farmerünket is, az gyanús. A bókjai így elveszítik súlyukat, és nem fognak őszintének tűnni. Igazán akkor esik jól a dicséret, ha olyanért kapjuk, amire mi is büszkék vagyunk.

Csak az élet napos oldaláról beszélnek

Szeretnének felvidítani minket azzal, hogy csak a pozitív dolgokat veszik észre, és ez egy darabig működik is. Azonban az életben vannak negatív dolgok is, amik nem tűnnek el csak azért, mert nem beszélünk róluk. Az igazi barátságnak lételeme, hogy megoszthatjuk a másikkal félelmeinket, kétségeinket is, felfedhetjük előtte sötétebb gondolatainkat. Az örökös panaszkodás persze már a másik véglet, de az igazán bizalommal teli kapcsolatba belefér az öröm is, bánat is.