Szomorú hétfő: elérkezett az év legnyomasztóbb napja

Blue Monday, azaz szomorú hétfő: így emlegetik minden év január huszadika körül az első hétfőt, ami hivatalosan is az év legvacakabb napjának számít.

Egy pszichológus alkotta meg

A szomorú hétfő azóta létezik, amióta egy cardiffi pszichológus, bizonyos dr. Cliff Arnall egy képlettel ki nem számolta, hogy a január utolsó teljes hetének hétfője az egész év legrosszabb napja. A képletben olyan tényezők szerepelnek, mint az időjárás, az adósság, a fizetés, a karácsony óta eltelt idő, általános motivációs szint, az újévi fogadalmakba való belebukás, vagy a cselekvés szükségességét jelző változó. Miközben Arnall szerint január 22-re esik a legrosszabb nap, a brit pszichológusszövetség elnöke, Phillip Hodson szerint teljesen egyértelmű, hogy az év legszörnyűbb napjának hétfőre, a munkahét első napjára kell esnie, amikor senkinek sincs kedve dolgozni.

Fotó: iStock.com/ninode

Miért pont január?

Sok érv szól amellett, hogy a Blue Monday januárra essen. Ez a tél második hónapja, de semmilyen ünnep nincs benne, ami megbocsáthatóvá tenné a hideget. A decembert, legyen akármilyen is, elviszi a karácsony, annyira az ünnepekkel vagyunk elfoglalva, hogy fázni is elfelejtünk. Januárban azonban már nincs vásárolgatás, díszítgetés, elfogyott a süti és a szaloncukor, a hideg szél viszont újult erővel támad. Hamar elegünk lesz belőle. Emellett karácsonykor aléltra zabáltuk magunkat, ami csökkenti az energiaszintet, megterheli az emésztőrendszert, de cukorfüggővé is tehet. Amikor az új évben elszántan próbálunk megszabadulni az ünnepek alatt felszedett kilóktól, vagy épp fogadalomként életmódot váltottunk, a cukorfüggőség mélypontjára érhetünk. Kövérnek érezzük magunkat, de nem vigasztalódhatunk sütivel, mert még kövérebbek leszünk. Az általános depresszióhoz még hozzájárulhat az, hogy a karácsony sosem olyan tökéletes, amilyennek előre elképzeltük, érzelmileg kifejezetten megterhelő időszak lehet, amit ki kell heverni – januárban. Súlyosbítja a helyzetet az, hogy míg a legtöbb cégnél decemberben mindenki lazán veszi a feladatokat, addig januárban kétségbeesett főnökök, szigorú kimutatások, éves célok támadják a dolgozókat, akik persze sosem dolgoznak elég gyorsan, hatékonyan, pontosan.

Pénzügyi gondok

A napsütés hiánya, a betegségek, az influenzajárvány is hozzátesz a szomorú hétfő zsigeri pusztításához. Minimum náthások vagyunk, ha nem rosszabb, de a gyerek biztosan beteg, megy el a pénz gyógyszerekre és vitaminokra. Pedig pont pénzből nincs elég. Decemberben mindenki vígan költekezett, kicsit azért is, mert muszáj volt, januárra pedig elfogynak a megtakarítások, a pénztárcánk pedig februárig aggasztóan üres marad. Ha hitelt vettünk fel az ünnepek kedvéért, és azt el kell kezdeni törleszteni, tovább romlik a helyzet. Morcosan baktatunk tehát a munkahelyünkre, mert be kell menni dolgozni, pedig semmi kedvünk, ahol a főnök nem hagy békén, és nem is fizetnek annyit, amennyiből egy tisztességes karácsonyt és januárt ki lehetne hozni, a sok édességtől enerváltak vagyunk, közben pedig arcunkba vág a jeges szél, fázunk, kapar a torkunk, és betegek vagyunk. Ezt nehéz alulmúlni.

Fotó: iStock.com/alien185

Mi lehet a megoldás?

Aki teheti – de ki kap szabadságot januárban? – az ilyenkor fogja magát és elutazik egy olyan helyre, ahol süt a nap. A kevésbé szerencsések itthon húzkodják a télikabát cipzárját, és nyelik a C-vitamint. Pedig van ellenszere a januári hétfőknek. Az életmódváltás egyébként nagyon is sokat javíthat a hangulatunkon, ha túl tudjuk tenni magunkat a kezdeti időszakon: a sütihiányon, a sportolási nehézségeken, a boltbeli címkeolvasgatásokon. Elképesztő, mennyit javul a hangulatunk, amikor már nem függünk a cukortól vagy a szénhidrátoktól úgy általában, testünk-lelkünk új erőre kap. A hidegben kint lenni ugyan rossz, de ha közben síelünk, korcsolyázunk, hógolyózunk, vagy az alvó természetet fényképezzük, máris jobban érezzük magunkat – mi uraljuk a telet, és nem az minket. A testmozgás felpezsdíti bejglikkel elnehezített vérkeringésünket, frissebbnek érezzük magunkat, a kilók leolvadnak, boldogsághormonok szabadulnak fel, és még egészségesebbek is leszünk. Fontos a megfelelő vitaminpótlás, különös tekintettel a D-vitaminra, aminek hiánya sokat ront a hangulatunkon. Keressünk élményeket, olvassunk egy jó könyvet, vegyük ölbe a macskát, mozogjunk, és nyomás ki a természetbe!