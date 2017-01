„Az egyikkel alszom, a másikat szeretem”

Mindegy, milyen formában engedünk be valakit az életünkbe: ha szívesebben vagyunk vele, neki mesélünk el fontos dolgokat, és nem a párunknak, akkor szex nélkül is hűtlenné válhatunk.

A férfi-nő barátság örökös vita tárgyát képezi. Létezik egyáltalán? Hiszen az egyik fél mindig többet akar, nem? Nos, egyes pszichológusok szerint már az ilyen típusú barátság is számíthat érzelmi megcsalásnak, hiszen a párunk szintjére emelünk valakit, sőt, előfordulhat, hogy a baráttal olyan titkokat osztunk meg, amiket a párunkkal nem. Ez nagyjából azt is jelenti, hogy felborult a fontossági sorrendünk. Érzelmi hűtlenséget bárki bármikor elkövethet. Senki sem lesz terhes, nem terjednek nemi betegségek, sőt, semmi fizikai kontaktus nem létesül, mégis egyfajta feltöltődést adhat egy ilyen kapcsolat, és komoly fájdalmakat tud okozni a harmadik félnek. Amikor egy nőt megcsal a párja, akkor azonnal megkérdezi: ez csak szex volt, vagy több annál? Az egyszeri félrelépést könnyebben meg tudják az emberek bocsátani, mint azt, ha valaki érzelmileg is bevonódik egy ilyen kapcsolatba.

Fotó: iStock.com/KatarzynaBialasiewicz

A plátói szerelem veszélyes lehet

Nem meglepő, hogy így éreznek az emberek, hiszen a szakértő szerint is veszélyesebb a kapcsolatra nézve az érzelmi kapcsolat. „A legfontosabb kérdés, hogy megtörténik-e a szexuális együttlét is, vagy ‘csak’ plátói szinten marad a kapcsolat. Tapasztalatom szerint felnőttkorban veszélyesebb a plátói érzelem, mint egy testi kapcsolattal is kiegészült érzelmi megcsalás – magyarázza dr. Csereklye Andrea szexuálterapeuta. – Természetesen több kimenetele lehet a megcsalásnak. Maradhat plátói szinten, például egy munkahelyi kapcsolatban az alábbi szavakat használják a páciensek: ‘izzik közöttünk a levegő’, ‘már attól bizsergek, ha csak egy pillanatra összeér a kezünk‘. Ebben az esetben újra átéljük a kamaszkori élményeket.” Ha megtörténik az intim együttlét, azt másként dolgozza fel mindkét nem. „Amennyiben lesz szexuális együttlét, akkor az lehet egyszeri alkalom, megtörtént, ennyi volt. A férfiak megélhetik úgy is, mint amikor megisznak egy finom pohár bort: élvezik, túllépnek rajta. A nők nem nyugszanak addig, amíg a férfi lelkét is meg nem szerzik. Nincs olyan, hogy csak félig vagy picit.

Érezhetünk vágyat egyszerre két személy iránt, de szerelmet biztosan nem.

Gyakori az akár több évig tartó szeretői viszony. Nagyon sok esetben persze szerelem lesz az új kapcsolatból, és megszakad a régi, elválnak a párok. Én azt vallom, hogy az embereknek vannak életciklusai. Mindenki változik, mások vagyunk 20-30-40 évesen. Nem biztos, hogy minden pár képes arra, hogy ezeken az életciklusváltásokon együtt lépjen át. Például kamasz lesz a gyermek, már átalakul a szülők szerepe, kialakulhat egy üresség érzése. Ez is olyan élethelyzet, amikor könnyebben felkeltheti az érdeklődést valaki a házastársunkon kívül is. Szerintem újra bele lehet szeretni a társunkba. Ha nem ezt vallanám, akkor nem lennék szexuálterapeuta. Mi azon dolgozunk, hogy a kihűlt tüzet újra izzásba hozzuk. Több pár úgy keres meg, hogy 5-6 éve már nem volt közöttük szexuális együttlét, viszont szeretik egymást, vissza akarják hozni a régi pezsgést a kapcsolatukba.”

Fotó: iStock.com/KatarzynaBialasiewicz

A megcsalást érzelmileg is fel kell dolgozni

Teljesen mindegy, hogy milyen formában enged be valakit az életébe a párunk, nekünk az mindenképpen fáj. Sőt, nőként általában nehezebben dolgozzuk fel az ilyen jellegű traumákat, de a szakértő szerint nem lehetetlen túllépni az ilyesmin – feltéve, ha valóban szeretjük a másikat, és nem akarjuk elengedni őt. „Ha történt megcsalás, azt fel kell dolgozni. Meg kell gyászolni, meg kell bocsátani, csak úgy lehet továbblépni. És fontos, hogy ne lépjen a helyébe féltékenység, bizalmatlanság. Nem szabad évek múlva felemlegetni egyik félnek sem.” A testi kapcsolat más kategória, mint az érzelmi megcsalás. Az utóbbit nem igazán tudjuk definiálni, egyszer csak azt vesszük észre, hogy szívesebben töltjük az időt valaki mással, könnyebben megosztunk azzal a személlyel bizonyos dolgokat, mint a saját párunkkal. Ezt előbb-utóbb mindketten realizáljuk, a kérdés már csak az, hogy mit lehet tenni. A megoldás egy hatalmas beszélgetés, amikor átrágunk mindent töviről hegyire. Idézzük fel, miért szerettünk bele a másikba, és próbáljuk meg visszahozni ezt az érzést. „Érezhetünk vágyat egyszerre két személy iránt, de szerelmet biztosan nem. Többen mondják: szeretem a férjemet, mert rendes, dolgos, nem iszik, jól bánik a gyerekekkel, de szexuális vágyat már nem érzek iránta. Viszont az új kollégám! Már attól elalélok, ha csak rám néz. Ilyenkor akár szakértői segítséget kérve, de meg kell próbálunk a kapcsolatból kihelyezett vágyakat a párunk felé irányítani.”