Mit tartogat számunkra a Nap éve?

A Nap az asztrológiában a vitalitás, az élet, az energia, az öntudat, a teremtés, a tiszta gondolat és az egyéniség jelölője. Ezért is tekinthetünk bizakodva és optimistán a 2017-es évre: az idei ugyanis a Nap éve lesz.

A szakemberek szerint a Nap éve kiváló lehetőséget nyújt a számunkra, hogy végre rendet tegyünk az életünkben, és megteremtsük az igazi boldogság alapjait. A Nap évében ugyanis állítólag minden arra irányul majd, hogy fejlesszen bennünket, hogy tudatosuljanak bennünk a képességeink és az ebből fakadó lehetőségeink.

Fotó: Unsplash/ Alice Donovan Rouse

A Nap szerepe az asztrológiában

Az életet és reményt adó Nap a tudatosságot, az élni akarást és a bennünk rejlő kreativitást jelenti az asztrológiában. Az optimizmus és a bölcsesség jelképe, amely segít az embereknek a helyes út kiválasztásában. A Nap az egónk, ugyanakkor fegyelemre és türelemre is tanít bennünket. Az ösztönös viselkedés helyett pedig a kimértséget és a visszafogottságot tükrözi, de arra is késztet, hogy az érzelmeinket nyugodtan mutassuk meg a külvilágnak. A Nap a bolygók királya, a maszkulin, vagyis férfias energiák legfőbb forrásaként is tekinthetünk rá. Jelképei továbbá a cselekvő, teremtő, sugárzó, fénylő, melegítő szétáradó tulajdonságok. Fizikai testben a szívet, az ereket, a gerincoszlopot, a szemet és általában az életerőt jelképezi.

A Nap évében fontos szerepet játszik az önismeret és az elfogadás, új célokat tűzhetünk ki magunk elé. Nem utolsósorban pedig ha a külsőségek helyett önmagunkat helyezzük a középpontba, az élet minden földi jóval kényeztethet bennünket.