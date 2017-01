Végre valaki megmondta, miért fogadkozunk szilveszterkor

Az újévi fogadalmaknak még mindig nagy hagyománya van, pedig már tisztában vagyunk vele, hogy nagyon ritkán tartjuk be azt, amire szilveszterkor esküdni is hajlandóak vagyunk.

„Sosem voltam egy vékony alkat, így nem csoda, hogy én azoknak a táborát erősítettem és erősítem a mai napig, akik mindig megígérik, hogy januártól változtatnak. – meséli Kinga. Éveken át zajlott ez így, de soha nem sikerült betartani. Aztán egy szeptemberi napon valódi elhatározást hoztam. Átalakítottam az étrendem és elkezdtem mozogni. Nem volt újév, nem volt szilveszter. Tulajdonképpen semmi különös nem történ, csak annyi, hogy akkor született meg a valódi döntés. Aztán sikerült is szépen betartanom mindent. Akkor rájöttem, hogy soha többé nem fogadok meg semmit az év utolsó napján. Nekem egyszerűen nem megy. Nem attól fog valami jól sikerülni, hogy január elsején kezdek hozzá.”

Fotó: iStock.com/Oko_SwanOmurphy

„Én hiszek az újév erejében!”

Pati pont a másik véglet. „Én hiszek abban, hogy minden új év egy új lehetőség, így mindig készítek magamnak egy listát, tele tervekkel és fogadalmakkal, hogy mit szeretnék elérni a következő évben. Tudom, hogy sokan hülyeségnek tartják, de rám jó hatással van ez az időszak és eddig mindig tudtam tartani a fogadalmaimat. Én mindig valami olyasmit tervezek, amitől több lehetek. Tavaly például megfogadtam, hogy megtanulok táncolni. Kislányként nem volt rá lehetőségem, de mindig is vágytam rá. Ennek hála csodálatos embereket ismertem meg és egy remek közösség tagja lettem. Néhány éve azt tűztem ki célul, hogy meglátogatom a szomszédos országokat, hiszen ez nem jár hatalmas költséggel, mégis rengeteg élményt adhat. Igazam lett. Abban én sem hiszek, hogy ezekkel a fogadalmakkal meg lehetne váltani a világot, de abban igen, hogy apró dolgokban hozhatunk döntést és ahhoz tarthatjuk is magunkat.”

Semmi konkrét fogadalom

Peti sajátos módon közelíti meg a kérdést. „Minden évben megfogadok valamit, de semmi konkrétat, így tulajdonképpen nincs megkötve a kezem. Tavaly azt fogadtam meg, hogy 2016-ban csinálok majd valami őrültséget. Úgy gondolom sikerült, mert egy őrült ötleten felbuzdulva eltöltöttünk egy páran egy hétvégét Bécsben szállás nélkül. Kaland volt és hatalmas élmény. Már 2017-re is kitaláltam a fogadalmamat. Szeretnék 12 jó dolgot tenni. Az nem számít, hogy az csak egy apró gesztus, vagy valami nagyobb volumenű, a lényeg, hogy megcsináljam. Nem tudom, hogy alakul, de remélem majd jövőre is elégedetten tekintek vissza az évemre.”

Miért pont Szilveszterkor?

Bármi történt az elmúlt évben, hisszük, hogy az új év új lehetőséget hoz és sokan lezárásként tekintünk a Szilveszterre. Hogy miért ez az időszak a fogadalomtételek időszaka, arról Kiss Laura pszichológus mesélt. „Babits Mihály Ősz és tavasz között című versének sorai festőien érzékeltetik az érzelmi oldalát annak az átmeneti időszaknak, melyet az óévből az újévbe való átlépés jelent:

“s mint únt homokját a homokóra,

hagyja gondját az ó év az újra.

Mennyi munka maradt végezetlen!

S a gyönyörök fája megszedetlen…”

Fotó: iStock.com/vadimguzhva

Az év vége felé közeledve az ezidáig meg nem valósított törekvéseink súlyként nehezedhetnek ránk és számos, a létezésünk értelmével kapcsolatos kérdés vetülhet fel bennünk. Az új év ugyanakkor egy új élet lehetőségét is magában rejti. Valami más kezdődik, mely több, különb lehet az előzőnél. Egy új esztendő kezdetekor újabb 365 napot kap az egyén arra, hogy megvalósítsa vágyait (például elutazzon egy számára kedves helyre), leszámoljon rossz szokásaival (például felhagyjon a dohányzással), anyagi helyzetén vagy éppen kapcsolatai minőségén dolgozzon. A szilveszterhez kötődő hagyományok szertartásos, ünnepi keretet adnak mindehhez, hiszen csakúgy, mint egy ballagási ünnepség, valami végét, s a megújulás lehetőséget hirdetik. Az új év tehát LEHETŐSÉG, de ezt a lehetőséget, ezt a tiszta lapot, nem kapjuk csakúgy az ölünkbe, hanem ki is kell érdemelnünk azt. Fogadalmaink azt szolgálhatják, hogy ígéretet tegyünk magunknak arra, hogy továbbra is törekszünk fejlődni és megvalósítani önmagunkat.”