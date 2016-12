Természetes módszerek immunrendszerünk felturbózására

Tegye fel a kezét, akinek legalább egy közeli ismerőse nem betegedett meg az ünnepek alatt!

A sok stressz, kimerültség és a hideg legyengítette immunrendszerünket, majd a karácsony körüli kötelező rokoni látogatások, munkahelyi bulik, üdvözlő puszik, szellőzetlen szobák tökéletes terjesztői a vírusoknak. Mivel jelenleg kettő is fut az országban – egy felsőlégúti megbetegedéses és egy emésztőrendszeri –, ezért ilyenkor sokszoros az esélye annak, hogy mi is elkapjunk valamit, egy vírust vagy egy alapos megfázást. A legtöbbünk nem tesz mást immunrendszere érdekében, csak marokszám tömi magába a C-vitamint – ami nem rossz megoldás, de van pár titkos fegyver is, hogy felturbózzuk szervezetünk természetes védekezőképességét, és megelőzzük a betegségeket!

Fotó: Pexels/CC0 License

Cink

Például a cinktabletta rendszeres fogyasztása, ami gombaölő és antibakteriális hatása miatt megsemmisíti a kórokozókat, mielőtt azok nagyobb kárt okoznának bennünk.

Probiotikumok

Az ünnepi lakomák (vagyis összevissza zabálás) alaposan megdolgoztatja emésztőrendszerünket! Pedig a beleink az egyik legnagyobb immunszervünk – nem csoda, a legtöbb kórokozó ezen keresztül szívódik fel. Kicsit ellentmondásosnak tűnhet baktériumokkal teli bogyókkal tömni magunkat a baktériumok ellen, pedig ezek a jó baktériumok éppen a rosszak elpusztításában segítenek!

Óvatosság és tisztaság

Ha reggel úgy kelünk, hogy kapar a torkunk, émelygünk, pihenjünk! Ha vendégségbe megyünk, utasítsuk vissza a puszikat, ha sok emberrel fogtunk kezet, vagy tömegközlekedtünk, közterületen jártunk, mossunk kezet alaposan, használjunk kézfertőtlenítő géleket! Emellett ne nyúljunk piszkos kezünkkel az arcunkhoz, szánkhoz, és erre neveljük rá gyermekünket is – rengeteg betegségtől óvhatnak meg minket ezek az apró, de praktikus trükkök!