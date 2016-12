A szilveszteri bulin is tudni kell megvédeni magunkat!

Hallunk róla a hírekben, mesélik mások, és amíg nem történik meg, szentül hisszük, mi kivételek vagyunk. Minket nem zaklathat senki, hiszen az csak másokkal történik meg… vagy mégsem?

Saját testi és lelki egészségünk érdekében fontos lenne, hogy megtegyük a megfelelő megelőző lépéseket. Sosem tudhatjuk, hogy mikor és hol támad ránk valaki, vagy ki lesz az, aki átlép egy határt akár szóban, akár a tetteivel. A szilveszteri féktelen mulatozások éjszakája is éppen ilyen helyzeteket szülhet.

Minden lánynak jobb félni, mint megijedni

Kovács Ildikó önvédelmi instruktor igyekszik minden lehetőséget megragadni arra, hogy felhívja a figyelmet az önvédelmi tréningek fontosságára. „Ebben a témában az emberek még nem tudatosak, eszükbe sem jut elmenni egy önvédelmi tanfolyamra. Én példákkal próbálom felhívni a figyelmüket ezeknek az edzéseknek a fontosságára. Mindenkinek természetes, hogy nyelveket tanulunk, hogy jogosítványt szerzünk, hogy iskolába járunk, akkor az önvédelem miért kap kevés figyelmet, hiszen ennek is természetesnek kellene lennie? Minél több platformon megjelenik a téma, remélhetőleg annál többen foglalkoznak majd vele, és megelőző jelleggel látogatnak majd el egy-egy edzésre. Nem csak akkor kell ezzel foglalkozni, ha már megtörtént a baj, hanem előre kell gondolkozni. Van, aki úgy gondolja, hogy ezzel csak bevonzza a bajt, de ez nem igaz. Bármikor bárkivel megtörténhet ilyen jellegű támadás, lehet férfi vagy nő, gazdag vagy szegény, ezt kell szem előtt tartani – magyarázza Ildikó. – Jelenleg az emberek 70 százaléka azért megy el oktatásra, mert vagy vele, vagy ismerősével történt valami, esetleg a média felkapott egy történetet. Csupán a 30 százalék az, aki megelőző jelleggel vesz részt egy ilyen képzésen.”

Fotó: Kerepeczki Anna

Mindig „másokkal” történik ilyesmi

A legnagyobb probléma a már említett hozzáállás. Mindenki hiszi, hogy vele sosem történhet ilyesmi, de a valóság ennél sokkal szomorúbb. „Azt mondják a statisztikák, hogy a nők esetében életükben legalább egyszer éri őket atrocitás. Ez is alátámasztja, hogy mindenkivel előfordulhat. Van, amikor ez csak utcai kiabálás, de van, amikor erőszakig fajul a dolog.” Sok ember azzal sincs igazán tisztában, hogy mi számít zaklatásnak, egyes emberek pedig hajlamosak a nőket hibáztatni, ha történik egy ilyen eset, mondván, „túl kihívóan öltözködött” vagy viselkedett. „Azt gondolom, hogy ami nekem nem fér bele az értékrendembe, az már minden zaklatásnak minősíthető. Nemcsak a fizikai, de a szóbeli bántalmazás is ennek számít. Ha nekem nem fér bele, hogy egy szórakozóhelyen valaki belecsíp a fenekembe, akkor ez már zaklatás. Ha a másik fél átlépett egy határt, akkor azt jeleznem kell felé.”

És hogy mi a véleménye egy önvédelmi instruktornak arról, ha valaki a nőket hibáztatja?

„Azt szoktam mondani a lányoknak, hogy nőknek születtünk, tehát jogunk van csinosan öltözni, magas sarkút venni, rövid szoknyát viselni. Az, hogy a nő buzdít, egy abszolút téves megállapítás. Azt kell tudatosítani, hogy ha olyan viselkedéssel találkozunk, ami nekünk nem fér bele, akkor ezt jelezni kell, ha nem érti meg a másik fél, akkor innen már minden zaklatásnak minősül. Ha adott helyzetben azt mondjuk, hogy nem, akkor az úgy van! Ha a másik fél nem érti ezt a nemet, onnantól meg kell védeni magunkat.”

De nem csak a szórakozóhelyeken vagy egy átmulatott éjszakán történhet ilyesmi. Fényes nappal, a nyílt utcán is áldozattá válhat bárki. Érheti támadás a babakocsit toló vagy gyermekét hordozó anyukát is, kerülhetünk támadási helyzetbe tömegközlekedési eszközökön, szűk, zárt helyen, pl. liftben. Ezekre a speciális helyzetekre is vannak taktikai, technikai önvédelmi megoldások. Zaklatás esetén fel kell szólítani a másik felet, hogy hagyja abba, amit csinál, illetve jelezni kell a környezetünkben tartózkodóknak, például a többi utasnak, hogy arrébb szeretnénk menni, esetleg leszállnánk. Fontos, hogy a szóbeli felszólítás nem elég, helyváltoztatásra is szükség van. Ezeket a taktikákat önvédelmi oktatások során tökéletesen elsajátíthatjuk.

Fotó: Kerepeczki Anna

Nem szabad hezitálni!

„Ha veszélyben érezzük magunkat, nem azon kell gondolkozni, hogy mi lesz a következmény, mert akkor értékes perceket és lehetőségeket veszíthetünk el. Miért csinálja? Miért velem? Lesznek-e jogi következményei? Nem számít! Ha fogdos, akkor leállítom, ellököm, segítséget kérek, próbálom védeni magam. Jogunk van védekezni, sőt ahhoz is jogunk van, hogy mást megvédjünk, a lényeg, hogy minél gyorsabban kerüljünk ki ezekből a helyzetekből, és mi ezt meg is tanítjuk az embereknek. Minél több ütést és rúgást kell bevinni annak érdekében, hogy minél több időm legyen menekülni. Gyorsan, hatékonyan kell semlegesíteni a támadót, hogy legyen időnk elfutni, illetve segítséget kérni.”

Az önvédelmi képzéseken való részvétel nem azt jelenti, hogy azonnal a fizikai erőnket kell használni, ha valami szokatlant észlelünk. Ezzel csupán bebiztosítjuk magunkat. „Mindig az elkerülést javaslom elsőkét. Ha tudjuk, akkor kerüljük el a fizikai összecsapást, hiszen egy ilyen helyzet az trauma, fizikailag sérülhetünk. Ha viszont a fizikai kontaktus elkerülhetetlen, de én azt meg tudom oldani, az olyan sikerélményt ad, ami növelheti az önbizalmat. A legfontosabb, hogy tartsuk szem előtt azt, hogy senkinek sincs joga bántani minket, fontos tagjai vagyunk a társadalomnak. Azáltal, hogy valaki végigcsinál egy edzést, megtapasztalják az emberek, hogy van bennük fizikai erő, megismerik a határaikat, sok olyan dolgot tanulnak, ami erősíti az önbizalmukat, az énképüket.”