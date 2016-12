„Semmi szervi baj nem mutatkozott, mégis beteg voltam”

A stressz mindenki életében jelen van. Aggódunk a családunk miatt, idegeskedünk a munkahelyünkön, frusztrálnak az anyagi gondok, a korlátolt lehetőségek és szinte minden. Nincs olyan ember, aki ne idegeskedne valami miatt.

A múltban is idegeskedtek az emberek, de ezt mi mára egy teljesen új szintre emeltük. A stressz eredetileg egy olyan orvosi szakkifejezés volt, mely a szervezetünknek a különböző ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölte. Ma már úgy definiáljuk, hogy „folyamatos feszültség” vagy „tartós idegesség”. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez a válaszreakció ma már képes tartósan fennállni, ezáltal gyengítheti a szervezetünket, komoly egészségkárosodáshoz is vezethet.

Fotói: iStock.com/grinvalds

„A szervezetem nem bírta tovább”

Julianna 11 éve vezet egy sikeres céget. A siker mögött persze rengeteg munka, ébren töltött éjszaka és aggodalom áll. „Mindenki arra törekszik, hogy jól csinálja a munkáját és sikeres legyen. Nekem mindig csak egy célom volt, hogy a családomnak biztos megélhetése legyen, hiszen én tudom, milyen a nélkülözés. Tavaly novemberben aztán minden összedőlni látszott. Valóban sokat idegeskedtem, de úgy gondoltam, hogy ez természetes. Aztán elkezdett rendetlenkedni a vérnyomásom. Kaptam gyógyszert, kényszerpihenőre küldtek, aztán újra munkába álltam. De egyszerűen az apró tünetek nem akartak megszűnni, majd újra és újra jelentkezett a magas vérnyomás, míg egy éjjel mentőt kellett hívni. A 200-as vérnyomásomat sehogy sem tudták lehúzni, így kórház lett a vége. Sok vizsgálaton részt vettem, de semmi szervi baj nem mutatkozott. Majd a háziorvosom, akivel jó kapcsolatban vagyunk hívta fel a figyelmem arra, hogy ez bizony az állandó idegeskedés eredménye. Pont abban az időszakban, a már meglévő munkahelyi gondok mellé jött a karácsonyi készülődés, ráadásul a családban is voltak gondok. Minden összejött és a testem egyszerűen nem bírta tovább.”

Észrevétlenül tesz tönkre

Hihetetlen méreteket öltött a stressz világunkban. A jelentőségét mutatja, hogy egyre többen foglalkoznak a témával, Amerikában megalakult a Stressz Intézet és komoly méreteket ölt a stressz-menedzsment is. Hajlamosak vagyunk arra, hogy nem foglalkozunk a jelekkel mondván, majd úgyis elmúlik. De a tartósan fennálló panaszok komoly és visszafordíthatatlan betegségeket eredményezhetnek. Számtalan érzelmi és fizikai rendellenesség kapcsolható a stresszhez. „A tartósan fennálló stressz – és ez esetben évekről beszélünk – valóban komoly egészségkárosodást okozhat – magyarázza dr. Vári Adrienn, háziorvos. – Tulajdonképpen a szervezetünk folyton feszélyezve érzi magát. Azt sokan tudják, hogy a stressz kiváltó oka lehet a szívrohamnak, de nem csak ez az egy betegség jelzi a problémát. A depresszió, a szorongás és az immunrendszer zavara is tünetnek tekinthető. Hozzám is gyakran fordulnak a páciensek olyan tünetekkel, melyek végül az idegeskedéssel töltött hétköznapokra vezethetőek vissza. A legnagyobb probléma az, hogy a stresszt már nem tudjuk elengedni. Még akkor is, ha szabadságon vagyunk és élveznünk kellene a családdal töltött időt, folyamatosan a munkán kattog az agyunk, vagy épp egyéb problémákon. Hatalmas gond, hogy szinte egy percre sem tudunk ezekről megfeledkezni. Ha bármilyen tünetet tapasztalunk magunkon, muszáj szakértői segítséget kérni, még mielőtt nagyobb problémával kellene szembe néznünk.”

Fotó: iStock.com/CentralITAlliance

A legnagyobb probléma egyébként az, hogy sokan nem tudják a tüneteket értelmezni, illetve az emberek nem is sejtik, hogy melyek azok a panaszok, amelyek a stressz jelenlétét jelzik. Az Amerikai Stressz Intézet honlapján egy csokorba összeszedték azt az 50 leggyakoribb tünetet, melyek az ilyen helyzetekben jelentkezhetnek. Ezek között van a gyakori fejfájás és állkapocs-fájdalom, a dadogás, a remegő ajkak, a szédülékenység, a gyomorégés, a gyakori vizelés és a csökkent szexuális étvágy is.