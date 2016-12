Egészség

Nagymamám tuti módszere torokfájásra

Ezekben a napokban ne csodálkozzunk, ha minden második ember beteg körülöttünk: év vége van, mindenki fáradt, s ezt az immunrendszerünk is megérzi. Arról nem is beszélve, hogy az időjárás is kiszámíthatatlan, 10–15 fokos hőingadozások vannak, ilyenkor tényleg lehetetlen kiszámolni, hogyan is öltözzünk fel.