Az egyetlen szupertáplálék, amire szükségünk lesz 2017-ben

Ha nem szeretünk a különböző egészségtrendek útvesztőjében tapogatózni, állandóan újonnan felkapott, csodaszernek ígért táplálékkiegészítőket vásárolni, de odafigyelnünk egészségünkre, akkor van egy jó hírünk. Elég egyetlen új alapanyaggal bővíteni konyhánkat:

a szőlőmaggal.

A szőlőmagot és annak héját kétféle módon tudják felhasználni: kisajtolják belőle az értékes olajat, a maradékot pedig alaposan megőrlik – így készül a szőlőmagolaj és a szőlőmagőrlemény. (Sajnos a jótékony hatások kifejtéséhez nem elég szétrágnunk egy szőlő magját, nem tudjuk elég alaposan szétdarabolni fogunkkal!)

Fotó: Pexels/ Janos Virag

Szőlőmagolaj

Az egészségtudatos emberek között állandóan arról megy a vita, milyen olajjal süthetünk, mit érdemes a salátára tenni. Ha a szőlőmagolaj mellett döntünk, többet nem is kell meghallani ezeket a diskurzusokat, mert magas hőtűrő képessége miatt a konyha (és szépségápolás) területén mindenhol bátran használhatjuk. Tele van A, B, C és különösképpen E-vitaminokkal és antioxidánsokkal.

Szőlőmagőrlemény

A szőlőmagőrlemény érdekes, olajos magvakra emlékeztető ízű por. Joghurtba, turmixba keverve , rendszeresen fogyasztva, napi 3-5gramm elegendő ahhoz, hogy fantasztikus hatásaiból részesüljünk. Amellett, hogy az olajhoz hasonlóan ez is bővelkedik C és E-vitaminokban, a világon az egyik legmagasabb antioxidáns tartalmú étel. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy védi a szívet, erősíti az ereket, így csökkenti a szélütés, szívinfarktus kockázatát. Emellett az egész testet és az agyat is védi a káros szabadgyököktől, amik a stressz hatására felszaporodnak bennünk, és tulajdonképpen elöregítik a szervezetet.

Ha szőlőmag készítményeket szeretnénk venni, válasszunk organikus gazdálkodásból származókat, hogy garantáltan az legyen a csomagban, amire szükségünk van.