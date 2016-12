A lelki fáradtság jelei a testünkön is megmutatkoznak

Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy decemberben, de főleg karácsony után fizikailag is kimerülnek. Ilyenkor sokan panaszkodnak arra, hogy fáj mindenük, de nem tudják, miért.

A december sok ember számára egy különleges és varázslatos hónapnak számít, de őszintén megvallva a stresszből is jut számunkra épp elég. Talán ennek köszönhető, hogy az ünnepek után még azok is képesek leesni a lábukról, akik egyébként mindig tartják magukat. De lehet, hogy csak az éves hajtásba fáradunk bele ilyenkor?

Fotó: iStock.com/eldinhoid

„Fáj még maga a létezés is”

Gyakran tényleg ezt érezzük, és egyszerűen nem tudjuk máshogy megfogalmazni azt, hogy mi a bajunk. Fáj a gyomrunk, a fejünk, olyan, mintha mindig a megfázás kapujában állnánk, de van, hogy csak a ránk telepedő fáradtságot érezzük, amitől 12 órányi alvás sem tud minket megszabadítani. „Valóban igaz az, hogy több ember fordul orvoshoz decemberben és januárban olyan panaszokkal, mint a fejfájás, a gyomorbántalmak vagy épp a kimerültség – meséli dr. Vári Adrienn háziorvos. – Ennek az egyik legfőbb oka, hogy kimerültek azok a bizonyos tartalékok. Amúgy is stresszesebb életet élünk, mint annak idején a nagyszüleink, de a teendőkből és az idegeskedésből sokkal több jut novemberre és decemberre. A zsúfolt karácsonyi ünnepek után szükség van némi feltöltődésre ahhoz, hogy újult erővel kezdhessük a következő évet. A gyomorbántalmak leggyakoribb oka a karácsonyi asztalnál tanúsított mértéktelenség. Sokféle étel és ital közül választhatunk, és mivel ünnep van, így nem vonunk meg magunktól szinte semmit. Ennek azonban következménye is van, hiszen a szervezetünknek is meg kell birkóznia a sokféle finomsággal. A fejfájás gyakori oka lehet a kialvatlanság és a stressz is. De tulajdonképpen erre szokták azt mondani, hogy ilyenkor minden összejön.”

Az Adrienn által bemutatott érzést valószínűleg mindenki ismeri. Amikor vége az évnek, akkor mindenki vágyna legalább egy-két hét szabadságra, hogy feltöltődjön. Sok esetben az is probléma, hogy az emberek már az ünnepi asztal mellett azon idegeskednek, hogy hamarosan újra munkába kell állniuk, ahelyett hogy élveznék a pillanatot.

A téli megbetegedés már csak hab a tortán

„A hideg beköszöntével egyre többen lesznek náthásak, esetleg influenzások. Kapar a torkunk, folyik az orrunk, és a hangunk sem az igazi. Ebben az időszakban ilyen típusú betegségeket is sokkal könnyebb elkapni, és amivel könnyen megbirkózunk év közben, az ilyenkor dupla erővel hat. Volt egyszer egy páciensem, akinek ősszel begyulladt az arcürege és homlokürege is. Nem kímélte a betegség, magas láza volt, nem tudott enni és aludni sem. De a helyzetéhez képest jól viselte a dolgot, és mindent megtett annak érdekében, hogy minél hamarabb felgyógyuljon. Majd ugyanez a beteg felkeresett január első hetében is, hogy megfázott. Az akkori betegsége közel nem volt annyira súlyos, mint az előző, mégis jobban megviselte. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen nem hagyhatjuk ki a lelki tényezőt sem. Ilyenkor elfáradunk, nincs erőnk küzdeni, és kicsit feladunk mindent.” A lelki fáradtság jelei a testünkön is megmutatkoznak, az ünnepek előtti pluszenergia eltűnik, és könnyebb, ha nem vagyunk erősek.

Fotó: iStock.com/eldinhoid

„Sokan a decembert tekintik a legrosszabbnak ebből a szempontból, hiszen a hideg bekövetkeztével több a náthás megbetegedés. De ha az év végi fájdalmakról van szó, akkor tapasztalataim szerint azok január elején jelentkeznek leginkább. Senki sem lehet örökké erős, nem csoda, ha néha mindenki leenged egy kicsit.”

A jó hír az, hogy ez a „leeresztős” időszak sem tart örökké, két-három nap alatt tudunk regenerálódni. Az új év új lehetőség, de sokan csak az újabb lehetséges problémákra tudnak koncentrálni. Ezeket a gondolatokat el kell engednünk, és csak a pozitív dolgokra koncentrálni. Azt tudjuk, hogy a gondolatoknak teremtő ereje van, így próbáljunk meg a hozzáállásunkon is változtatni. Keressünk új kihívásokat, találjunk új célokat, és töltsük fel időben a tartalékainkat 2017-re, hiszen így hozhatjuk ki a következő évből a maximumot.