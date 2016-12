II. Erzsébet és férje megérkezett a családi karácsonyra

Az uralkodói házaspár előző nap indult volna menetrendszerű vonattal a londoni King’s Cross pályaudvarról karácsonyi vakációjára, ám az utazást a Buckingham-palota komoly feltűnést keltő bejelentése szerint a mindkettőjüket gyötrő erős nátha miatt elhalasztották. A királynő és férje csütörtökön végül helikopterrel utazott a Londontól 180 kilométerre fekvő Norfolk megyei birtokra, ahol december 25-én az egész királyi család összegyűlik a hagyományos ünnepi ebédre. Az uralkodó ugyanaznap intézi szokásos karácsonyi üzenetét az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népeihez.

epa05645242 Britain's Queen's Elizabeth II departs Westminster Abbey in central London, Britain, 24 November 2016. The Queen attended a service of thanksgiving to mark the Duke of Edinburgh's Award Diamond Anniversary. EPA/ANDY RAIN